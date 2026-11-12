Другий китайський круїзний лайнер завершив перший тестовий рейс — ECNS

У Гуанчжоу, Китай, другий побудований у країні великий круїзний лайнер Adora Flora City завершив перший випробувальний рейс. 12 листопада судно прибуло до міжнародного круїзного порту Наньша перед дебютним рейсом, запланованим на 22 листопада, повідомляє ECNS.

Перевірка систем і сервісів

Під час першого випробувального рейсу на лайнері провели серію тестів, що імітували звичайну експлуатацію. Вони охоплювали морську безпеку, координацію між судном і береговими службами, а також бортові системи й сервіси, зокрема харчування, проживання та розваги.

Adora Flora City має довжину 341 метр, 2 130 кают і люксів та може перевозити до 5 232 пасажирів. Валова місткість судна становить 141 900. Лайнер є судном-сестрою першого великого круїзного судна, побудованого в Китаї, — Adora Magic City.

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Наступне випробування до Гонконгу

Із суботи до понеділка судно має здійснити ще один випробувальний рейс за маршрутом Гуанчжоу — Гонконг. Під час нього перевірятимуть роботу на регіональному маршруті та процедури портового оформлення. Оператор судна Adora Cruises продовжить підготовку до роботи лайнера в порту базування та його дебютного рейсу.

За даними Adora Cruises, порівняно з Adora Magic City нове судно має оновлений інтер'єр, технологічні рішення та бортові сервіси. Під час першого випробувального рейсу на борту також перебували майже тисяча викладачів і студентів із 16 університетів східного Китаю, зокрема Фуданського, Чжецзянського та Нанкінського університетів. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у воду Го Цзінцзін має стати першою амбасадоркою лайнера та назвати його під час церемонії з нагоди дебютного рейсу.

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