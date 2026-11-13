Дружину екслідера DUP внесли до реєстру сексуальних злочинців — The Guardian

Суд у Ньюрі, Північна Ірландія, вніс 60-річну Елеонор Дональдсон до реєстру сексуальних злочинців на п’ять років. Суддя Пол Ремсі також призначив їй трирічний нагляд і лікування після того, як присяжні встановили, що вона сприяла сексуальним злочинам свого чоловіка — колишнього лідера Демократичної юніоністської партії Джеффрі Дональдсона.

Як повідомляє The Guardian, Елеонор Дональдсон взяла участь у засіданні суду в Ньюрі дистанційно. Під час оголошення рішення вона плакала, а на запитання, чи розуміє постанову, відповіла ствердно.

Рішення суду

Дональдсон визнали нездатною брати участь у звичайному судовому процесі через стан психічного здоров’я. Тому щодо неї провели розгляд фактів, за підсумками якого присяжні встановили, що вона сприяла діям свого чоловіка.

За таких обставин їй не могли призначити ув’язнення. Суд міг обрати госпіталізацію, нагляд із лікуванням або звільнення. Експерти обвинувачення та захисту дійшли висновку, що найприйнятнішим варіантом буде нагляд і лікування.

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Умови нагляду та оскарження

Протягом трьох років Дональдсон перебуватиме під наглядом соціального працівника команди психічного здоров’я громади Крейгавона. Постанова передбачає відвідування призначених зустрічей, лікування та візити працівника додому.

У червні Джеффрі Дональдсона визнали винним у 18 сексуальних злочинах, зокрема в одному зґвалтуванні, скоєних у період від 1985 до 2008 року. У жовтні його засудили до 15 років ув’язнення. Він оскаржує вирок, а Елеонор Дональдсон подала апеляцію на вердикт присяжних.

На засіданні були присутні дві потерпілі, яких у справі називають заявницями A і B. За словами представниці обвинувачення Розмарі Волш, їхні заяви були пронизані болем.

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