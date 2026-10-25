Друзи перекрили шосе 6 в Ізраїлі після нападу в Тель-Авіві — Jerusalem Post

Друзькі протестувальники 25 жовтня перекрили рух у південному напрямку на Шосе 6 біля розв’язки Ельякім на півночі Ізраїлю. Учасники акції підпалили шини, що спричинило значні затори. Поліція скерувала на місце правоохоронців Північного округу та дорожнього підрозділу, після чого рух трасою відновили, повідомляє Jerusalem Post.

Причина протесту

Акція відбулася після нападу на трьох молодих друзів у клубі Тель-Авіва в ніч із четверга на п’ятницю. За свідченнями очевидців, нападники почали бити чоловіків після того, як почули, що ті розмовляють арабською. Перед нападом вони вигукували, що не хочуть бачити арабів у закладі.

Один із постраждалих, який невдовзі мав вступити до Армії оборони Ізраїлю, намагався захистити двох друзів — чинних військовослужбовців — і був поранений ножем. Він зазнав поранень спини, руки та обличчя. Чоловіка доправили до лікарні, його стан оцінювали як середньої тяжкості.

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Реакція політиків

Голова партії «Демократи» Яїр Голан після відвідин одного з поранених засудив напад. Він заявив, що друзи й араби є невід’ємною частиною ізраїльського суспільства, а також пов’язав насильство з підбурюванням і расизмом. Голан звинуватив міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича у поширенні ненависті.

Лідер партії «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман також засудив інцидент і закликав поліцію ретельно розслідувати справу та притягнути нападників до відповідальності за всією суворістю закону. Поліція заявила, що забезпечуватиме право на висловлення думки й протест у межах закону, але не допускатиме дій, які загрожують безпеці людей або порушують громадський порядок.

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