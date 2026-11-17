Дубай Баскетбол відіграв двозначне відставання та переміг турецький Анадолу Ефес із рахунком 80:75 у матчі 12-го туру Євроліги. Це була восьма перемога команди в сезоні, повідомляє Anadolu Agency.

Перелом у другій чверті

Анадолу Ефес розпочав матч із ривка 9:3 та завершив першу чверть за переваги 23:15. На початку другого відрізка турецька команда збільшила відрив до 25:15, однак Дубай Баскетбол відповів серією 9:0 і пішов на велику перерву за рахунку 42:40 на свою користь.

Другу половину господарі відкрили ривком 7:0, відірвавшись до 49:40. Головний тренер Ефеса Пабло Ласо взяв ранній тайм-аут. Турецький клуб скоротив відставання до одного очка — 54:53, але перед останньою чвертю Дубай Баскетбол утримував перевагу 59:55.

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18 підбирань Кабенгеле

За чотири хвилини до завершення матчу Ефес поступався лише чотирма очками, проте Дубай Баскетбол згодом відірвався до 73:64. За 90 секунд до фінальної сирени Філіп Петрушев влучив триочковий кидок, зробивши рахунок 78:67.

Мфіонду Кабенгеле оформив дабл-дабл — 18 очок і 18 підбирань, встановивши особистий рекорд за кількістю підбирань. Джанан Муса набрав 14 очок, зробив шість підбирань і сім результативних передач. У складі Анадолу Ефес найрезультативнішим став Метью Стрейзел із 20 очками, Даріо Шарич додав 15. Після матчу баланс Дубай Баскетбол становить 8-4, а Ефеса — 5-7.

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