Дубай пообіцяв 150 млн дирхамів на гуманітарні кампанії — The National

Дубай в ОАЕ пообіцяв виділити 150 млн дирхамів, або близько 40,8 млн доларів, на гуманітарні кампанії в країні та за кордоном. Кошти Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives спрямує 11 благодійним організаціям, зокрема для підтримки медичної допомоги та цивільного населення в секторі Гази, повідомляє The National.

Одержувачі фінансування

Серед одержувачів коштів — операція ОАЕ Gallant Knight, яку створили після початку війни в Газі у жовтні 2023 року для допомоги цивільним, що постраждали від конфлікту. Фінансування також отримає Al Jalila Foundation — благодійний підрозділ Dubai Health, який працює у сферах медичних досліджень, освіти та лікування.

До переліку інших одержувачів увійшли Tarahum Charity Foundation, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Charitable Establishment, Emirates Health Services, UAE Food Bank, Beit Al Khair Society, Dar Al Ber Society, Fujairah Charity Association, Noor Dubai та Digital School.

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Допомога сектору Гази

Про фінансування оголосили у присутності кронпринца Дубая, віцепрем’єр-міністра та міністра оборони ОАЕ шейха Хамдана бін Мохаммеда. Підписання угод про фінансування відбулося також у присутності міністра у справах Кабінету міністрів і генерального секретаря MBRGI Мохаммада Аль-Гергаві.

Виділення коштів має посилити подальшу гуманітарну допомогу Газі. У вересні MBRGI запустила ініціативу Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge, яка має забезпечити палестинців понад 10 млн порцій їжі. У жовтні вона розпочала авіадоставку продовольчих наборів у партнерстві з операцією Gallant Knight 3.

Ініціатива передбачає сім партій вантажу повітряним і морським транспортом. Шість рейсів мають доставити 450 тонн продовольчих наборів, а одне судно — перевезти 4 тис. тонн запасів для базових потреб населення Гази. Торік MBRGI розподілила 2,3 млрд дирхамів для допомоги 165 млн людей у 122 країнах.

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