Дубай представив стратегію продовольчої безпеки до 2030 року — The National

У Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, представили Стратегію продовольчої безпеки до 2030 року. Її оголосило Управління довкілля та зміни клімату Дубая (DECCA). Документ має забезпечити всіх мешканців емірату достатньою кількістю безпечних продуктів харчування, повідомляє The National.

П’ять напрямів стратегії

Проєкт схвалив шейх Хамдан бін Мухаммед, кронпринц Дубая, заступник прем’єр-міністра та міністр оборони ОАЕ. Стратегія зосереджена на п’яти напрямах: доступності продовольства, його ціновій доступності, якості та безпеці, сталості й стійкості системи, а також розвитку галузі.

Генеральний директор DECCA Ахмед Мохаммед бін Тані заявив, що документ має допомогти Дубаю стати світовим лідером у сфері сталої продовольчої безпеки завдяки передовим технологіям і стійким ланцюгам постачання. За його словами, стратегія також передбачає нарощування місцевого виробництва, скорочення харчових відходів і забезпечення наявності та цінової доступності здорової їжі.

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Підтримка виробництва і ланцюгів постачання

Перша з п’яти стратегічних ініціатив передбачає проєкти для розвитку сталого місцевого сільськогосподарського виробництва та харчової промисловості, ефективнішого використання ресурсів і підвищення конкурентоспроможності сектору.

Інша ініціатива має зміцнити ланцюги постачання продовольства через проєкти, розраховані на зміни попиту, ринкових умов і надзвичайні ситуації. Стратегія також передбачає популяризацію здорового та сталого споживання, інформування про відповідальне ставлення до їжі й зменшення втрат та відходів.

Окремо влада планує посилити управління й регулювання інтегрованих продовольчих систем, підтримати залучення сталих інвестицій та створити інфраструктуру, здатну адаптуватися до ринкових коливань і потреб споживачів.

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