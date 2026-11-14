Дубай запровадив єдину систему звітування про цькування — The National

У Дубаї, ОАЕ, запровадили єдину онлайн-систему звітування про випадки цькування у приватних закладах освіти. Усі установи, ліцензовані або уповноважені Управлінням знань і розвитку людини Дубая (KHDA), мають реєструвати такі випадки в системі, повідомляє The National.

Єдині правила для приватної освіти

Нові вимоги поширюються на центри раннього розвитку, школи, заклади вищої освіти, навчальні та професійно-технічні інститути. Вони діятимуть як у фізичному, так і у віртуальному навчальному середовищі.

Раніше багато шкіл розглядали повідомлення про цькування та жорстоке поводження самостійно. Тепер усі такі випадки мають бути внесені до централізованої системи, що дозволить KHDA відстежувати скарги та контролювати їхній розгляд.

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Захист учнів і студентів

Система охоплює учнів і студентів віком до 21 року включно, тому її дія поширюється не лише на школярів, а й на здобувачів вищої освіти. За словами виконавчого директора KHDA з питань політики, досліджень і програм Саїда Харбаса, безпека, добробут і розвиток кожного учня є важливими для майбутнього суспільства.

Відомості про учнів, залучених до інцидентів із цькуванням, зберігатимуться в системі також у разі їхнього переходу до іншої школи в межах емірату. Раніше такі записи часто не передавали між закладами освіти.

Директорка KHDA з питань політики та програм Фатма Мохамед Аль-Джанахі заявила, що заклади мають перетворити вимоги на чіткі внутрішні політики, розподіл відповідальності та щоденні практики. KHDA планує надавати установам практичні матеріали й рекомендації та контролювати виконання нових правил.

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