Дубай запустив повітряний міст для доставки зимової допомоги до Гази — The National

В ОАЕ організація Dubai Humanitarian запустила повітряний міст для доправлення зимової гуманітарної допомоги до Гази. Перший рейс із необхідними вантажами, зокрема термоковдрами для ЮНІСЕФ, прибув до Аль-Аріша в Єгипті перед подальшим переправленням до Гази, повідомляє The National.

Наступні рейси з вантажами

До повітряного мосту залучать кілька рейсів Dubai Royal Air Wing літаками C-130. Кожен літак перевозитиме приблизно дев’ять тонн гуманітарних вантажів.

У найближчі дні заплановано щонайменше ще три рейси з ковдрами для дітей та інших вразливих груп. Ініціативу реалізують за дорученням віцепрезидента ОАЕ та правителя Дубая шейха Мохаммеда бін Рашида.

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Координація постачань ООН

Голова Dubai Humanitarian Authority Марван Ахмед бін Галейта заявив, що зимові місяці створюють додаткові труднощі для родин, які вже перебувають у складних умовах, особливо для дітей.

Поставка також стала першим скоординованим замовленням на закупівлю в межах UN80 Integrated Supply Chain Approach. Цей підхід об’єднує агентства ООН для спільних закупівель і доставлення гуманітарних товарів, щоб поліпшити координацію та прискорити операції з надання допомоги.

З 2023 року Dubai Humanitarian підтримує гуманітарні операції для Гази через повітряні мости, наземні конвої та морські поставки у співпраці з міжнародними гуманітарними партнерами.

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