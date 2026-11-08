Дубль Руссо приніс Арсеналу перемогу над Ліверпулем — The Guardian

«Арсенал» переміг «Ліверпуль» з рахунком 2:1 у матчі жіночої Суперліги на «Енфілді». Нападниця лондонської команди Алессія Руссо забила двічі — на 9-й та 45-й хвилинах, а Беата Олссон зрівняла рахунок для господарок на 15-й хвилині. Про перебіг зустрічі повідомляє The Guardian.

Голи в першому таймі

«Арсенал» вийшов уперед після передачі Емілі Фокс із правого флангу, яку Руссо завершила ударом в один дотик. «Ліверпуль» швидко відігрався: Наталія Рамос віддала довгу передачу вперед, а Олссон утримала м’яч у боротьбі з Леєю Вільямсон і пробила в нижній кут.

Господарки також мали кілька небезпечних моментів. Голкіперка «Арсеналу» Міса Родрігес перевела на поперечину закручений штрафний удар Рамос. Після кутового Дженна Кларк відправила м’яч у ворота, однак гол скасували через офсайд у Вів’єн Ендеманн. Видання зазначає, що перед цим м’яч до Ендеманн випадково відскочив від ноги гравчині «Арсеналу».

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Пізній тиск Ліверпуля

Перед перервою Руссо знову вивела «Арсенал» уперед, точно пробивши головою після навісу Лізи Баум. У другому таймі «Ліверпуль» намагався зрівняти рахунок, і на 89-й хвилині Корнелія Капочс пробила повз ворота з вигідної позиції. Згодом її удар заблокували, а «Арсенал» утримав мінімальну перевагу.

Руссо забила сім м’ячів у чотирьох останніх матчах і десять — у семи останніх іграх за клуб та збірну. За статистикою матчу, «Арсенал» мав 53% володіння м’ячем і завдав шість ударів у площину воріт проти чотирьох у «Ліверпуля».

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