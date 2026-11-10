Два апарати NASA ESCAPADE здійснили маневр біля Землі на шляху до Марса — Space.com

Два космічні апарати місії NASA ESCAPADE виконали обліт Землі з увімкненням двигунів, щоб змінити траєкторію на шляху до Марса. Перший апарат здійснив маневр 7 листопада, другий — 9 листопада. У NASA повідомили, що обидва увімкнення двигунів минули успішно.

Обліт Землі з увімкненням двигунів

Під час зближення із Землею апарати використали її гравітацію для зміни траєкторії та водночас увімкнули двигуни, посиливши ефект маневру. Виконувачка обов’язків асоційованої директорки польотів у підрозділі геліофізики NASA Асал Насері заявила, що це перший випадок, коли агентство застосувало обліт Землі з увімкненням двигунів, аби спрямувати космічний апарат до Марса.

Як повідомляє Space.com, після кількох незначних коригувань курсу ESCAPADE має продовжити політ до Марса; прибуття очікують у вересні 2027 року. Керівник місії Роб Лілліс із Каліфорнійського університету в Берклі зазначив, що раніше жодна місія NASA не виконувала такого маневру, бо для більшості польотів він не потрібен.

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Петлеподібна траєкторія

Апарати ESCAPADE запустили в листопаді 2025 року під час другого польоту ракети New Glenn компанії Blue Origin. Спочатку місію планували запустити в жовтні 2024 року, коли Земля і Марс перебували у сприятливому взаємному положенні. Однак затримки з ракетою змусили пропустити це запускове вікно.

Замість очікування наступного вікна фахівці розробили петлеподібну траєкторію, яка повернула два зонди до Землі на початку листопада 2026 року. Під час подорожі апарати також досліджували далекий хвіст магнітного поля Землі. За словами Лілліса, вони одночасно зафіксували його структуру, рух магнітного поля та потоки плазми на відстані близько 1,91 млн кілометрів від планети.

Кожен із двох апаратів має розмір приблизно як два холодильники та оснащений трьома науковими інструментами і камерами. Їхні прилади призначені для вивчення магнітного поля Марса, на яке впливають заряджені частинки Сонця, атмосфера планети та ділянки сильно намагніченої кори.

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