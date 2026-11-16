Два дослідження запропонували механізми утворення чистої сірки на Марсі — ScienceAlert

Дві нові наукові роботи запропонували можливі механізми утворення майже чистої елементарної сірки, яку марсохід NASA Curiosity виявив у каналі Гедіз-Валліс у кратері Гейла на Марсі. У 2024 році ровер проїхав по зовні непримітному каменю, який розколовся та відкрив блідо-жовті кристали. Як повідомляє ScienceAlert, це був перший випадок виявлення на Червоній планеті сірки в чистій елементарній формі.

Сіркові породи в кратері Гейла

Команда планетолога Скотта ВанБоммеля з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі проаналізувала знімки Curiosity та результати хімічного аналізу. Науковці підтвердили, що породи з елементарною сіркою розсіяні на площі близько 2100 квадратних метрів і вирізняються високою чистотою.

На Марсі Curiosity важить приблизно стільки, скільки на Землі важив би об’єкт масою 341 кілограм. Те, що камінь розколовся під час руху ровера, вказує на відносну крихкість породи. Дослідники вважають найімовірнішим, що такі крихкі камені сформувалися безпосередньо в районі каналу Гедіз-Валліс, а не були перенесені туди.

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Два можливі механізми

У статті, опублікованій у журналі Science в червні 2026 року, автори припустили, що джерелом сірки могли бути гази давньої вулканічної активності. Після охолодження вони могли зберігатися під поверхнею Марса, зокрема в клатратах — льодових структурах, що утримують газ. Ерозія, яка сформувала Гедіз-Валліс, могла знизити тиск, вивільнити гази, а їхні хімічні реакції — утворити елементарну сірку без високої температури безпосередньо на місці. Вік покладу оцінюють у 3,1–2,8 мільярда років.

Інша група в дослідженні, опублікованому в Geophysical Research Letters у липні 2026 року, отримала в лабораторії мікроскопічні кристали елементарної сірки за кімнатної температури. Для цього розчинений сульфід змішали з хлоратом у кислому водному середовищі. Нижчі концентрації хлорату сприяли утворенню елементарної сірки, а вищі — сульфатів. Автори зазначили, що за триваліший час подібні реакції могли сформувати більші поклади.

Сульфати на Марсі вже відомі, однак елементарна сірка має інше походження. Вона є важливим для життя елементом, але лабораторний експеримент показав, що для її утворення на Марсі не обов’язково потрібні живі організми.

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