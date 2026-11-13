У Токіо два з трьох фільмів китайських режисерів, представлених у конкурсній програмі 39-го Токійського міжнародного кінофестивалю, отримали нагороди. Церемонія закриття фестивалю відбулася 4 листопада, повідомляє The Japan Times.

Нагорода за жіночу роль

Акторка Ху Лін отримала приз за найкращу жіночу роль за роботу у фільмі «Ніч, яка нас пов’язує». Вона зіграла жінку середнього віку, яка керує гуртожитком і вступає в таємні романтичні стосунки зі студентом університету. Стрічка стала повнометражним режисерським дебютом Ван Цзяньюна.

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Спеціальний приз журі

Спеціальний приз журі в конкурсній секції отримав фільм «Магічний атлас» режисера Сунь Сюня. Робота поєднує анімовані дереворити, живопис та інші візуальні форми. Створення картини тривало десять років, а виробництвом займалася сінгапурська студія Pi Animation Studio.

За даними видання, жоден із трьох конкурсних фільмів китайських режисерів не мав офіційного схвалення Китайської кіноадміністрації. Їх створили у співпраці з продюсерськими партнерами з країн Азії, Європи та Близького Сходу.

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