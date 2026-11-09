Два китайські круїзні лайнери вперше пришвартувалися разом у Шанхаї — ECNS

У Шанхаї (Китай) два великі круїзні лайнери китайського виробництва — Adora Magic City та Adora Flora City — вперше одночасно пришвартувалися біля Міжнародного круїзного термінала Усункоу. Це сталося 8 листопада, повідомляє ECNS.

Другий лайнер прибув після передачі

Adora Flora City, другий великий круїзний лайнер, збудований у Китаї, передали 6 листопада. Наступного дня судно прибуло до термінала в Шанхаї. Його довжина становить 341 метр, а валова місткість — 141 900.

8 листопада лайнер мав вирушити з Шанхаю в перший пробний рейс після передачі з майже 3 тисячами пасажирів на борту. Очікувалося, що 11 листопада судно прибуде до міжнародного круїзного порту Наньша в Гуанчжоу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рейси двох суден

Adora Magic City повернувся до термінала після завершення рейсу, перевозячи понад 4 600 пасажирів. Після висадки пасажирів і завершення необхідних процедур лайнер мав вирушити до острова Чеджу в Південній Кореї з понад 3 800 пасажирами.

Імміграційна служба Шанхаю разом із суднобудівником забезпечувала оформлення екіпажів і пасажирів, огляд суден та інші необхідні процедури для обох лайнерів.

Читай нас у