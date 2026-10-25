Два міністерства Південної Кореї не вели офіційного листування про переїзд — Korea Herald

Міністерства закордонних справ та об’єднання Південної Кореї не обмінювалися офіційною кореспонденцією з іншими державними органами щодо запланованого перенесення до адміністративного міста Седжон. Про це йдеться у відповідях відомств, які отримав депутат парламенту Кім Де Сік від партії «Сила народу», повідомляє Korea Herald.

План переїзду до 2031 року

13 жовтня уряд оголосив про намір провести другу хвилю переміщення центральних державних органів до Седжона до 2031 року. План не передбачає винятків для міністерств, відповідальних за зовнішню політику та національну безпеку. Для його реалізації планують внести зміни до спеціального закону про адміністративне місто та збудувати нові урядові офіси.

На запит щодо офіційних документів, якими обмінювалися з Міністерством внутрішніх справ та іншими органами, МЗС заявило, що наразі не надсилало й не отримувало офіційної кореспонденції з відповідними міністерствами. Міністерство об’єднання також повідомило, що не має записів про таке листування.

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Питання безпеки та дипломатичної роботи

Міністерство оборони не відповіло прямо, чи обмінювалося офіційними документами, але заявило про тісні консультації з відповідними органами щодо деталей переїзду. Відомство зазначило, що прагне забезпечити безперервну підтримку президента як верховного головнокомандувача та зберегти боєготовність.

У МЗС повідомили, що проведуть достатні консультації з іншими міністерствами, аби дипломатична робота не зазнала перебоїв. Міністерство об’єднання ще не розглядало, чи переносити до Седжона об’єкти міжкорейського зв’язку та безпеки, або ж залишити їх у Сеулі. Міжкорейські канали зв’язку не працюють із 7 квітня 2023 року, хоча міністерство продовжує намагатися контактувати з Північною Кореєю.

Кім Де Сік заявив, що перенесення міністерств, відповідальних за зовнішні справи та безпеку, безпосередньо пов’язане з національною безпекою і реагуванням на кризи. Він закликав уряд пояснити, які оцінки та консультації передували рішенню, а також які заходи підготовлено для недопущення прогалин у безпеці й екстреному реагуванні.

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