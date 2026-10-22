Два підрозділи поліції Колумбії не мають даних про угоду з AFP — ABC News Australia

Два підрозділи Національної поліції Колумбії заявили, що не мають даних про угоду з Австралійською федеральною поліцією (AFP) щодо нової міжнародної групи зі спільних розслідувань у сфері протидії наркотрафіку. У травні комісарка AFP Кріссі Барретт повідомила, що AFP та поліція Нової Зеландії фінансуватимуть International Joint Investigations Team (IJIT), покликану збирати докази щодо незаконних партій наркотиків.

Як повідомляє ABC News Australia, до групи мали увійти співробітники AFP у столиці Колумбії Боготі. Вони повинні були взаємодіяти з колумбійськими, американськими, мексиканськими правоохоронцями та Інтерполом, щоб протидіяти постачанню наркотиків через Тихий океан до Австралії.

Лише лист про наміри

Антинаркотичний департамент Національної поліції Колумбії у відповіді на запит El Tiempo про доступ до інформації заявив, що не має зареєстрованих даних про протоколи, угоди чи процедури, пов’язані з IJIT. Там також зазначили, що не передавали AFP оперативну інформацію щодо наркотиків і не проводили спільних оперативних заходів, зокрема вилучень наркотичних речовин або затримань, у межах цієї групи.

За даними департаменту, на цей час існує лише лист про наміри, який визначає рамки співпраці та обміну інформацією. ABC News зазначає, що документ у серпні спільно підписали генерал-майор Національної поліції Колумбії Хесус Алехандро Баррера Пенья та AFP. У листі не згадано IJIT і не визначено функцій, відповідальності чи процедур антинаркотичного департаменту в межах цього механізму.

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Група ще не почала роботу

Представник AFP заявив, що IJIT ще не розпочала роботу. За його словами, у серпні AFP і Національна поліція Колумбії уклали додаткову угоду до листа про наміри, яка дозволить групі зосередитися на мережах транснаціональної організованої злочинності. Термін початку роботи IJIT в AFP не уточнили.

Департамент кримінальних розслідувань колумбійської поліції також повідомив, що не має даних, які дали б змогу встановити участь AFP у 174 розслідуваннях наркотрафіку, проведених від 1 січня 2025 року до 6 жовтня цього року. Крім того, відомство заявило, що не має інформації про використання колумбійської антинаркотичної розвідки для виявлення або перехоплення підозрюваних суден у Тихому океані чи Карибському морі в рамках IJIT.

AFP повідомляла про вилучення з початку року 17 тонн наркотиків, переважно кокаїну, місцевими та міжнародними правоохоронцями у Тихому океані. За інформацією ABC News, станом на липень більшість таких вилучень сталася у Французькій Полінезії, а співробітники AFP фізично не брали участі в перехопленнях. Жодне з цих перехоплень не відбулося в австралійських територіальних водах.

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