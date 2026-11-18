Два позови від імені сотень регбістів із травмами мозку можуть бути виключені з провадження через повторне недотримання строків розкриття медичних документів. Юридична команда позивачів просить продовжити строк для виконання вимог до січня, повідомляє The Guardian.

Суперечка щодо документів

Позивачі неодноразово пропускали встановлені судом строки для передання документів відповідачам. Представники World Rugby, Rugby Football Union і Валлійського регбійного союзу заявили, що не можуть завершити формування переліків потенційних тестових справ, оскільки досі не отримали необхідних медичних матеріалів.

Поточні слухання мали стати етапом підготовки до розгляду справ, запланованого на жовтень наступного року. Натомість сторони сперечаються, чи слід виключити позови з провадження через порушення судових приписів. Суд уже надавав позивачам звільнення від такої санкції, однак їхні представники просять про ще одне продовження строку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна юридичної фірми

У червні справу перебрала фірма KP Law. Попередня юридична фірма Rylands Garth більше в ній не бере участі. Провідний адвокат гравців Пол Даунс KC заявив, що на час передання справа перебувала у хаотичному стані, а роботу Rylands Garth назвав серйозним провалом.

KP Law передала додаткові 2 000 документів, пов’язаних із медичними обстеженнями, і заявила, що за останні 99 днів виконала більше роботи, ніж за попередні три роки. Водночас у суді стало відомо, що лише 36 із 385 гравців у позові, який стосується регбійних союзів, мали листи з діагнозом. Суддя Коттер зазначив, що залучення людей до справи без такого документа видається дивним.

За словами Даунса, Rylands Garth не мала єдиної бази даних, яка б показувала, які документи вже передано. Він також заявив, що попередня фірма не надавала KP Law наявні файли до досягнення домовленості щодо її виходу зі справи. Подальша доля позовів залежить від рішення старшого майстра Кука та судді Коттера щодо продовження строку.

Читай нас у