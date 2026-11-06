Два танкери з російським дизелем змінили курс на шляху до США — PBS NewsHour

Два підсанкційні танкери з російським дизелем, які спершу заявили пунктом призначення східне узбережжя США, змінили маршрути. Один із них прямує до Бразилії, інший — до Середземного моря, повідомляє PBS NewsHour з посиланням на дані компанії Kpler і сервісу MarineTraffic.

Маршрути танкерів змінилися

Обидва судна вийшли минулого місяця з російського балтійського порту Приморськ. Financial Times першим повідомило про зміну їхніх курсів. Йдеться про російський танкер Talisman і Leruo під прапором Сьєрра-Леоне.

Третє судно перебуває в Північній Атлантиці та рухається у напрямку США, але змінило зазначений пункт призначення з Нью-Йорка на «for orders». Це означає, що місце розвантаження лишається відкритим. Аналітик Kpler Метт Сміт заявив, що наразі незрозуміло, чи мають партії російського дизеля покупців у США, а третій танкер також може змінити курс.

Суперечка щодо імпорту

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня оголосив про домовленість із президентом Росії, держави-агресора, Владіміром Путіним щодо негайного постачання на американський і світовий ринки понад 300 тисяч метричних тонн дизеля з Росії. США заборонили імпорт російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Білий дім і Кремль не повідомили, чи була домовленість оформлена письмово, а також не розкрили ціну, умови оплати та перелік компаній-учасниць. Міністерство фінансів США тимчасово дозволило операції з продажу, доставлення, розвантаження та імпорту російського дизеля до 7 квітня, хоча такі операції зазвичай підпадають під санкції.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл закликала портових операторів і власників терміналів штату не приймати судна з таким паливом. Вона заявила, що адміністрація Трампа не має повноважень скасувати заборону на імпорт, ухвалену Конгресом, а штат використає юридичні й регуляторні можливості, щоб не допустити роботи державних об’єктів і компаній із російським пальним. Група сенаторів від обох партій також закликала Трампа відмовитися від домовленості.

У Кремлі заявили, що не мають деталей щодо комерційних постачань, але весь дизель знайде покупців. Спецпредставник Путіна Кірілл Дмитрієв назвав повідомлення Financial Times неправдивим і заявив, що танкери, призначені для США, продовжують рух за курсом.

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