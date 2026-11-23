Математик компанії Anthropic, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, США, Левент Альпьоге заявив, що система штучного інтелекту Claude допомогла йому довести гіпотезу Рімана. Дві організації повідомили, що незалежно перевірили його рішення. Як повідомляє The Guardian, Альпьоге опублікував на своєму сайті нотатку та комп’ютерний код і зазначив, що працював над розв’язанням приблизно шість тижнів.

Перевірка коду Lean

Альпьоге оприлюднив код, написаний мовою програмування Lean, який, за його словами, давав змогу перевірити висновки. Після його публікації Lean Focused Research Organization та Mathlib Initiative повідомили, що перевірили рішення математика.

У спільній заяві організації зазначили, що повністю впевнені у правильності доказу гіпотези Рімана, і привітали Альпьоге з досягненням. Сам математик сказав, що Claude допомагав йому в роботі, а наприкінці розв’язання, за його словами, ШІ значно перевершив його власний внесок.

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Задача тисячоліття

Гіпотезу Рімана 1859 року запропонував німецький математик Бернгард Ріман. Вона стосується розподілу простих чисел — цілих чисел, більших за одиницю, які діляться лише на себе та одиницю. Ріман досліджував, як часто прості числа трапляються на числовій прямій, і розробив формулу для оцінювання їхньої кількості до певного числа.

Гіпотеза Рімана входить до переліку семи задач тисячоліття, відібраних Clay Mathematics Institute у 2000 році. Інститут пропонує винагороду в 1 млн доларів за розв’язання кожної з них. The Guardian також зазначає, що частина математиків висловлює занепокоєння дедалі більшою роллю приватних технологічних компаній і ШІ у розв’язанні складних математичних задач.

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