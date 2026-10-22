Дві партії з коаліції президента Індонезії Прабово Субіанто після внутрішніх обговорень вирішили дистанціюватися від урядової програми безкоштовного поживного харчування. Як повідомляє Channel NewsAsia, це відбувається на тлі випадків масових харчових отруєнь, логістичних проблем і звинувачень у корупції навколо ініціативи.

Представники двох партій, які говорили на умовах анонімності, заявили, що мають намір публічно висловлювати занепокоєння програмою та вимагати її вдосконалення. Представник третьої партії коаліції сказав, що в політсилі побоюються негативного впливу проблем навколо програми на електоральні перспективи. Разом ці партії становлять понад чверть парламентської більшості коаліції, яка контролює близько 80% місць у парламенті.

Падіння підтримки

Програма, запущена в січні 2025 року, була однією з головних передвиборчих обіцянок Субіанто. Президент обіцяв забезпечити безкоштовними поживними стравами 83 млн дітей і вагітних жінок. Опитування Saiful Mujani Research and Consulting, проведене на початку жовтня, показало, що близько 62% громадськості виступають проти програми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними цього ж дослідження, рейтинг схвалення президента знизився з 81% у листопаді до 44,5% у жовтні. Частка позитивних оцінок самої програми за цей період скоротилася з 62% до трохи більш ніж третини.

Отруєння та розслідування

У червні правоохоронці заарештували колишнього керівника програми та ще двох посадовців за звинуваченнями у корупції. 31 серпня десятки родин подали заяву до поліції проти уряду — це стало першим юридичним кроком щодо програми. На початку вересня приблизно 1700 людей захворіли після вживання безкоштовних страв у чотирьох окремих інцидентах. Від початку роботи програми кількість випадків харчових отруєнь сягнула щонайменше 57 тисяч.

Віцепрезидент Гібран Ракабумінг Рака публічно попросив вибачення за отруєння, відвідавши частину постраждалих дітей. Субіанто раніше захищав ініціативу, а в серпні пообіцяв продовжувати її з удосконаленнями та підвищенням ефективності. На наступний рік уряд передбачив на програму 240 трлн індонезійських рупій.

Читай нас у