У префектурі Осака в Японії двоє учасників загинули внаслідок окремих аварій на фестивалях данжірі в містах Ідзумісано та Ідзуміоцу. Трагедії, що сталися раніше цього місяця, відновили дискусію про безпеку 300-річної традиції, повідомляє The Japan Times.

Під час фестивалів учасники тягнуть важкі дерев'яні платформи масою близько чотирьох тонн. Вони не мають ані гальм, ані керма, тому рух і різкі маневри, зокрема повороти на 90 градусів та лобові зіткнення, забезпечують винятково люди. Помилка під час руху може спричинити зіткнення з будівлями або перекидання платформи на учасників.

Ризик як частина традиції

Для жителів робітничого регіону Сенсю на півдні префектури Осака небезпека є невіддільною від фестивальної традиції. 42-річний службовець Такецуґу Уґаї, який бере участь у данжірі з дитинства, 12 років виконував роль дайкуґата на даху платформи. Учасники в цій ролі рухаються її дахом і за допомогою віял подають сигнали команді внизу під час поворотів та зіткнень.

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Уґаї заявив, що учасники усвідомлюють ризики, однак вважають участь добровільним вибором і не розглядають скасування фестивалю. За його словами, підготовка до місцевих свят, які зазвичай проводять у вересні та жовтні, триває весь рік, а зв'язки між учасниками формуються ще зі шкільних років.

Правила безпеки та відповідальність

Десять років тому під час зіткнення платформ у районі Уґаї загинув учасник. Після цього район Хамахаттьо посилив правила проведення таких зіткнень, запровадивши суворі обмеження щодо імпульсу удару та позиціонування учасників. Уґаї стверджує, що відтоді в районі не було смертей або тяжких травм під час фестивалю.

За даними туристичного відділу міста Кісівада, фестиваль автономно організовують місцеві асоціації приблизно у 80 кварталах восьми районів. Міська влада не проводить фестиваль, але надає адміністративну підтримку, забезпечує санітарні послуги, туалети та заходи із запобігання тепловим ударам для відвідувачів. Окремого органу, який координував би безпеку всієї мережі фестивалів данжірі, немає, тому значна частина відповідальності залишається за місцевими асоціаціями.

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