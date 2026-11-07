Двоє членів USCIRF заявили про напади на сикхські ґурдвари в Індії — The Hindu

Двоє членів Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) заявили про напади самосудних груп на сикхські ґурдвари в Індії та закликали владу США тиснути на Нью-Делі для притягнення винних до відповідальності. Про це повідомляє The Hindu.

Заява Девіда Андерсона

Член USCIRF Девід Андерсон написав у соціальних мережах, що протягом останніх кількох тижнів сикхські ґурдвари в Індії ставали об’єктами нападів самосудних груп. За його словами, також були спроби завдати шкоди релігійним лідерам. Подробиць цих випадків він не навів.

Андерсон заявив, що Сполучені Штати мають пов’язати безпекову допомогу з реакцією індійського уряду на насильство, яке перешкоджає людям реалізовувати свободу релігії або переконань.

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Заклик захищати місця поклоніння

Інший член USCIRF Джо Ґроґан заявив, що напади на місця поклоніння в Індії, зокрема церкви, ґурдвари та мечеті, підривають право на свободу релігії або переконань, закріплене міжнародним правом.

Він закликав уряд США й надалі вимагати від Індії притягнення винуватців такого насильства до відповідальності та захисту місць поклоніння. Індія називає USCIRF упередженою організацією, що не має довіри. Комісію створив уряд США у 1998 році, а її рекомендації не є обов’язковими для Державного департаменту США.

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