Двоє депутатів Кнесету підтримали нове поселення поблизу Єрихона — Jerusalem Post

Двоє депутатів Кнесету від партії «Оцма Єгудіт» — Лімор Сон Хар-Мелех і Ханамель Дорфман — відвідали нове єврейське поселення на околиці Єрихона на Західному березі Йордану. Вони заявили, що підтримують його розбудову й розглядають появу громади як частину кампанії за скасування Ослівських угод, повідомляє Jerusalem Post.

Вісім будинків поблизу Єрихона

За даними видання, новий квартал облаштували після того, як рух «Нахала» в координації з регіональною радою Біньяміна придбав вісім будинків на околиці Єрихона, неподалік Хасмонейських палаців. Під час візиту депутатів супроводжував голова руху Цві Елімелех Шарбаф, який розповів про плани подальшого розвитку поселення.

Депутати зустрілися з мешканцями та заявили про підтримку розширення громади. У спільній заяві вони назвали нове поселення частиною боротьби за скасування Ослівських угод.

Заклики скасувати домовленості

Сон Хар-Мелех заявила, що повернення єврейських поселенців до району Єрихона є частиною цієї боротьби. Вона також закликала відновити єврейські поселення в секторі Гази.

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Дорфман своєю чергою сказав, що, на його думку, кожен заселений будинок і кожна родина в новій громаді послаблюють вплив Ослівських угод на місцеву реальність. Шарбаф назвав заселення придбаних будинків першим важливим кроком до того, що він охарактеризував як «історичне виправлення».

Законопроєкт у Кнесеті

На початку роботи 26-го скликання Кнесету Лімор Сон Хар-Мелех внесла законопроєкт про скасування Ослівських угод, Хевронської угоди та Меморандуму Вай-Рівер. Пропозиція також передбачає повернення територій, переданих відповідно до цих домовленостей.

Згідно з текстом ініціативи, усі угоди, укладені в межах Ослівського процесу, а також подальші домовленості мають бути анульовані й перестати бути зобов’язальними для Держави Ізраїль.

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