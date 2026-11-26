У Кувейті після перехоплення іранських дронів, які прямували до стратегічного об’єкта, загинули двоє громадян Італії. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на італійське інформаційне агентство ANSA.

Загиблі працювали в Rheinmetall

За даними агентства, обидва загиблі були техніками німецької оборонної компанії Rheinmetall. Повідомлення було оприлюднене 26 листопада 2026 року.

Речник Міністерства оборони Кувейту полковник Сауд Абдулазіз Аль-Отаян підтвердив, що двоє італійців померли від отриманих поранень. Відомство висловило співчуття родинам загиблих.

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Спочатку повідомляли про чотирьох поранених

Раніше представник кувейтського оборонного відомства заявляв, що до лікарні доправили чотирьох поранених. Серед них були двоє громадян Італії, громадянин Кувейту та громадянин Пакистану.

Міністерство оборони Кувейту також побажало якнайшвидшого одужання іншим постраждалим. У джерелі не уточнюються ані назва стратегічного об’єкта, ані обставини, за яких люди зазнали поранень.

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