Двоє ізраїльських військових загинули на Західному березі Йордану — Jerusalem Post

В Ізраїлі, на Західному березі Йордану, під час стрілянини загинули двоє ізраїльських військових — 23-річний старший сержант Рон Йонатан Ройтман з Ашкелона та 20-річний сержант Юваль Шай Свілем із Ход-ха-Шарона. Ще троє військовослужбовців дістали легкі поранення та були доправлені для надання медичної допомоги.

Стрілянина на перехресті

Як повідомляє Jerusalem Post, обидва загиблі служили в батальйоні «Арі» №775 бригади пошуку та порятунку Армії оборони Ізраїлю. Ройтман був командиром відділення, а Свілем — бойовим військовослужбовцем.

За даними ізраїльських військових, двоє озброєних нападників, які пересувалися автомобілем і мали гвинтівку M4 та пістолет, відкрили вогонь по чотирьох військових на перехресті Юдеї. У ЦАХАЛ заявили, що нападники, імовірно, планували проїхати перехрестя та здійснити масштабніший напад на жвавій трасі №35, але, за оцінкою військових, зрозуміли, що не зможуть продовжити рух.

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Операція в районі Хеврона

Командувач Центрального командування генерал-майор Аві Блут заявив, що того ранку було зірвано серйозний напад проти ізраїльських цивільних. Він висловив співчуття родинам двох загиблих військових.

Блут також оголосив про значну контртерористичну операцію та запровадження оточення в районах Хеврона і Халхуля. За його словами, ізраїльські сили мають намір притягнути нападників до відповідальності та ліквідувати терористичну інфраструктуру.

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