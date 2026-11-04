У Пхьонтхеку, Південна Корея, двох військовослужбовців США передали до прокуратури за підозрою в контрабанді рідких синтетичних канабіноїдів через американську військову поштову систему. Як повідомляє Korea Herald, одного підозрюваного передали до прокуратури під вартою, іншого — без затримання.

Посилку виявили під час рентгену

За даними Митного управління Пхьонтхека, речовини нібито ввезли до Південної Кореї в березні. Невеликі ємності з рідиною були заховані у пляшках із протеїновими добавками.

Митники виявили посилку під час рентгенівського сканування. Разом зі слідчими армії США вони затримали одного з підозрюваних, коли той прийшов забрати відправлення до військового поштового відділення в Кемп-Гамфріс у Пхьонтхеку, провінція Кьонгі. Пізніше слідчі затримали другого військовослужбовця, якого митниця назвала передбачуваним одержувачем посилки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підозрювані заперечують звинувачення

Обидва військовослужбовці заперечують висунуті проти них підозри. Митне управління заявило, що криміналістичне дослідження їхніх смартфонів виявило дані, які, на думку слідства, підтверджують версію про контрабанду.

Синтетичні канабіноїди є штучно створеними речовинами, що імітують дію тетрагідроканабінолу — основного психоактивного компонента канабісу. Митники також передали слідчим армії США інформацію про ще одну ймовірну справу щодо обігу синтетичних канабіноїдів, пов'язану з американською військовою базою.

Читай нас у