Дворічний хлопчик заліз на багажну стрічку в аеропорту Бен-Гуріон — Jerusalem Post

В ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон дворічний хлопчик заліз на багажну конвеєрну стрічку, коли відійшов від батьків під час реєстрації на рейс до Ларнаки. Дитину знайшли неушкодженою на станції сортування багажу, повідомляє Jerusalem Post.

Дитину шукали в аеропорту

Батьки прибули до аеропорту разом із сином перед вильотом. Поки вони проходили процедуру реєстрації, хлопчик відійшов від них. Наприкінці реєстрації батьки помітили зникнення дитини, самостійно шукали її, а згодом звернулися до поліції.

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Після повідомлення про зникнення в аеропорту почали пошуки. На той час хлопчик уже забрався на одну з багажних стрічок. За даними Управління аеропортів Ізраїлю, конвеєр у той момент був без нагляду.

Поліція розпочала перевірку

Дитина перебувала на стрічці кілька хвилин, перш ніж її виявили працівники аеропорту. В Управлінні аеропортів Ізраїлю зазначили, що хлопчик проїхав конвеєром лише кілька метрів. Поліція розпочала розслідування обставин інциденту, а батьків, за повідомленням видання, мають викликати на допит після їхнього повернення з-за кордону. Власну перевірку також проводить Управління аеропортів Ізраїлю.

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