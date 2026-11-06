Джамаат-і-Ісламі заявила про фінальну стадію переговорів щодо збору на пальне — Dawn

У Пакистані переговори між урядом та партією Джамаат-і-Ісламі щодо збору на нафтопродукти перейшли до завершальної стадії. Заступник лідера партії Ліакат Балоч заявив, що відповідальність за успішне завершення консультацій лежить на прем’єр-міністрі Шехбазі Шаріфі.

Вимоги партії

Балоч сказав, що Джамаат-і-Ісламі дала переговорам можливість і прагнула мирного врегулювання. За його словами, метою партії є не тимчасове, а тривале полегшення для споживачів, яке могло б пожвавити економічну активність.

Політик попередив, що партія вважатиме виправданим провести протестний марш, якщо уряд не надасть людям полегшення. Він також заявив, що попередні раунди переговорів і зустріч прем’єр-міністра з керівником Джамаат-і-Ісламі дали підстави вважати, що уряд надасть підтримку споживачам і поступово скасує збір, який партія називає несправедливим.

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Технічний комітет

Балоч контактував із віцепрем’єр-міністром Ісхаком Даром та головою урядової переговорної групи, федеральним міністром планування Ахсаном Ікбалом, закликавши їх завершити ухвалення рішень. Дар повідомив, що бере участь у зустрічі з іноземними дипломатичними представниками, які перебувають із візитом, і наступного дня поінформує про подальші кроки уряду.

Для підготовки пропозицій щодо врегулювання питання створили спільний технічний комітет. Раніше експерти обох сторін зустрічалися в міністерстві фінансів, однак представники Джамаат-і-Ісламі повідомили Балочу, що все ще чекають на урядові директиви, необхідні для остаточного рішення щодо збору. Про це повідомляє Dawn.

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