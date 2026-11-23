Джаред Кушнер заявив, що Ізраїль ризикує опинитися в міжнародній ізоляції, якщо продовжить нинішній курс щодо сектору Гази. За його словами, країна перебуває на роздоріжжі: після атак 7 жовтня вона може стати безпечнішою та краще інтегрованою у світову спільноту або рухатися до статусу міжнародного ізгоя.

Про це Кушнер сказав у профайлі New York Magazine, на який посилається Jerusalem Post. Його коментарі прозвучали під час обговорення застою в реалізації плану президента США Дональда Трампа щодо Гази. Кушнер бере участь у дипломатичних зусиллях США щодо Гази, хоча формальної посади в адміністрації не обіймає.

Переговори про роззброєння

За даними New York Magazine, у серпні Кушнер зустрічався в Єгипті з представниками ХАМАС, щоб домогтися чіткого зобов’язання щодо роззброєння. Після цього він прибув до Єрусалима та закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу дозволити Раді миру просувати план відновлення Гази.

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Як пише видання, на той момент Нетаньягу не дав згоди. У звіті для Ради Безпеки ООН від 17 листопада Рада миру повідомила, що ХАМАС та інші палестинські угруповання в липні погодили дорожню карту, за якою вони мали відмовитися від зброї.

Неврегульовані деталі плану

Рада миру зазначила, що ключові деталі виконання домовленостей ще не узгоджені. Палестинський технократичний комітет, визначений для адміністрування Гази, ще не увійшов до сектору, а міжнародні сили стабілізації туди не розгорнули.

У тому самому профайлі Кушнер також розповів про контакти щодо Ірану. Він заявив, що після лютневих ядерних переговорів у Женеві разом зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом дійшов висновку: іранська пропозиція дозволила б Тегерану зберегти можливість швидко наблизитися до створення ядерної зброї. За словами Кушнера, він передав цю оцінку Трампу до початку американської військової кампанії.

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