У Сан-Франциско, США, засновник Amazon Джефф Безос заявив, що безпосередньо долучився до фінального відбору Роберта Паттінсона на роль Джеймса Бонда. Про процес кастингу він розповів на конференції Semafor «Silicon Valley & The World».

П’ять кандидатів у фіналі

Як повідомляє Der Spiegel, студія Amazon MGM звузила список претендентів до п’яти акторів. Кожен із них записав три сцени в костюмах на знімальному майданчику. За словами Безоса, у п’ятницю учасники відбору протягом кількох годин переглядали проби та оцінювали їх, а рішення оголосили через три дні.

Безос сказав, що до перегляду проб команда вагалася через популярність Паттінсона: розглядали можливість запросити на роль менш відомого актора. Водночас після перегляду записів, за його словами, стало очевидно, що Паттінсон підходить на роль агента 007. Безос назвав рішення фактично беззаперечним.

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Наступний фільм про агента 007

Імена інших чотирьох фіналістів Безос не назвав, зазначивши лише, що всі вони були «чудовими». За даними видання, серед акторів, яких розглядали на роль, були Каллум Тернер, Джош О’Коннор, Джек Лауден і Ніколас Голт.

Новий фільм стане першим про Джеймса Бонда, створеним під творчим контролем Amazon MGM Studios. У 2025 році компанія отримала цей контроль від давніх продюсерів серії Барбари Брокколі та Майкла Дж. Вілсона. Режисером стрічки має стати Дені Вільньов, сценарій пише творець «Гострих картузів» Стівен Найт, а продюсерами виступлять Емі Паскаль і Девід Гейман. Початок зйомок запланований на 2027 рік, прем’єру очікують у 2028-му.

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