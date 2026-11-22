Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що просування законопроєкту для протидії насильству на Західному березі річки Йордан стане одним із пріоритетів перших 100 днів роботи нового Конгресу. Він очікує, що ініціатива матиме значну підтримку серед демократів у нижній палаті парламенту.

Про це Джеффріс сказав в інтерв’ю The New York Times, повідомляє Jerusalem Post. За його словами, найрішучішим кроком щодо ситуації на Західному березі могло б стати просування West Bank Settler Violence Protection and Prevention Act.

Механізм санкцій

У квітні 2025 року демократи Джеррі Надлер, Адам Сміт і Джим Гаймс внесли до Палати представників законопроєкт H.R. 3045 — West Bank Violence Prevention Act. Документ передбачає створення механізму американських санкцій проти іноземних фізичних осіб та організацій, причетних до насильства, погроз цивільним, знищення майна або примусового переміщення людей на Західному березі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед можливих обмежень — замороження активів, що перебувають під юрисдикцією США, та візові обмеження. За даними видання, ініціатива ґрунтується на санкціях, запроваджених адміністрацією колишнього президента Джо Байдена, які президент Дональд Трамп скасував після повернення до Білого дому в січні 2025 року.

Інші пропозиції щодо Ізраїлю

Джеффріс не висловив однозначної позиції щодо інших законодавчих ініціатив, пов’язаних з Ізраїлем, зокрема пропозицій щодо передачі США озброєнь та ізраїльських поселень. Він зазначив, що демократи мають спільно визначити законодавчі пріоритети.

Демократи номінували Джеффріса на посаду спікера Палати представників 18 листопада після перемоги партії на проміжних виборах 3 листопада. Для обрання спікером йому ще необхідна підтримка повного складу Палати представників після початку роботи нового Конгресу. Джеффріс не обіцяв, що законопроєкт стане законом упродовж перших 100 днів: для цього документ також має схвалити Сенат і підписати президент США.

Читай нас у