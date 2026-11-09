Джеффріс підтримав імпічмент глави Пентагону Гегсета — Al Jazeera

У США лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив про підтримку резолюції щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Документ, як очікується, внесуть найближчими днями. Як повідомляє Al Jazeera, Джеффріс назвав себе беззастережним прихильником резолюції та висловив упевненість у значній підтримці цієї ініціативи.

Резолюція проти Гегсета

Ініціатором резолюції виступив республіканець від Кентуккі Томас Мессі, який залишає Палату представників. Він відомий критикою війни США та Ізраїлю проти Ірану. Джеффріс звинуватив Гегсета у зловживанні владою, підриві національної безпеки та участі, за його словами, у необачній і дорогій війні в Ірані. Це твердження є позицією демократичного лідера.

Після проміжних виборів 3 листопада демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом. Новий склад Конгресу має скласти присягу 3 січня. Джеффріс, який, за даними видання, може стати наступним спікером Палати представників, заявив, що демократи діятимуть активно у перші 100 днів роботи. Серед пріоритетів він назвав питання вартості життя та те, що охарактеризував як безпрецедентну корупцію в адміністрації президента Дональда Трампа.

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Плани розслідувань

Конгресмен Роберт Гарсія, який претендує на посаду голови Комітету Палати представників з нагляду, заявив про необхідність розслідувати роль Стівена Міллера в політиці адміністрації Трампа. Міллера минулого тижня призначили главою апарату Білого дому. Гарсія також сказав, що варто перевірити діяльність Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE), зокрема скорочення федеральних службовців і можливу компрометацію персональних даних американців.

Комітети Конгресу можуть проводити слухання, вимагати документи та викликати свідків повістками. Для оголошення імпічменту посадовцю потрібна проста більшість у Палаті представників, а для засудження й усунення з посади — дві третини голосів у Сенаті. Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що адміністрація готова протидіяти розслідуванням, а Трамп закликав Міністерство юстиції перевірити демократів через їхні плани викликати його союзників до комітетів Конгресу.

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