У США лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що демократи просуватимуть заборону членам Конгресу торгувати акціями на початку роботи нового скликання. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє The Hill.

Джеффріс, який нині очолює демократичну меншість у Палаті представників, заявив про потребу навести лад у Вашингтоні. За його словами, це стосується Конгресу, Верховного суду та адміністрації США.

Плани демократів

Політик зазначив, що демократи Палати представників на самому початку роботи нового Конгресу просуватимуть заборону для членів Конгресу на торгівлю акціями. Як пише видання, після проміжних виборів цього місяця демократи повернули контроль над Палатою представників і Сенатом.

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Минулої середи демократи Палати представників висунули Джеффріса кандидатом на посаду спікера. За нього проголосував 251 член демократичної фракції, ще 11 його не підтримали. У разі обрання він може стати першим темношкірим спікером Палати представників.

Голосування в Сенаті

Наприкінці вересня демократи в Сенаті заблокували законопроєкт Stop Insider Trading Act, який передбачав заборону членам Конгресу купувати нові акції публічних компаній. Демократи заявляли, що документ недостатньо захищає від можливої корупції.

За просування законопроєкту проголосували 53 сенатори, проти — 47. Для подальшого розгляду потрібно було 60 голосів, а жоден демократ ініціативу не підтримав. Серед інших пріоритетів Джеффріса на наступний рік The Hill називає скасування скорочень Medicaid, ухвалених республіканцями, та розширення податкових пільг ObamaCare.

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