На Балі в Індонезії Джея Шаха безальтернативно обрали на другий термін головою Міжнародної ради з крикету. Рішення ухвалили на засіданні ради керівного органу цього виду спорту 16 листопада.

Другий дворічний термін

Про переобрання Шаха повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Міжнародну раду з крикету. Другий термін Шаха на посаді триватиме два роки.

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Крикет на Олімпіаді

Упродовж нового терміну Шах опікуватиметься поверненням крикету до олімпійської програми на Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. За його словами, участь у змаганнях дає виняткову можливість познайомити з крикетом нову аудиторію та надихнути нове покоління гравців і вболівальників.

Попереднє обрання

Шаха вперше обрали головою Міжнародної ради з крикету у 2024 році, коли йому було 35 років. Тоді він став наймолодшим очільником організації. До цього Шах обіймав посаду секретаря індійської крикетної ради. Він є сином міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха.

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