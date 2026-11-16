Джея Шаха безальтернативно обрали головою Міжнародної ради з крикету на другий термін — Channel NewsAsia
На Балі в Індонезії Джея Шаха безальтернативно обрали на другий термін головою Міжнародної ради з крикету. Рішення ухвалили на засіданні ради керівного органу цього виду спорту 16 листопада.
Другий дворічний термін
Про переобрання Шаха повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Міжнародну раду з крикету. Другий термін Шаха на посаді триватиме два роки.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Крикет на Олімпіаді
Упродовж нового терміну Шах опікуватиметься поверненням крикету до олімпійської програми на Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. За його словами, участь у змаганнях дає виняткову можливість познайомити з крикетом нову аудиторію та надихнути нове покоління гравців і вболівальників.
Попереднє обрання
Шаха вперше обрали головою Міжнародної ради з крикету у 2024 році, коли йому було 35 років. Тоді він став наймолодшим очільником організації. До цього Шах обіймав посаду секретаря індійської крикетної ради. Він є сином міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха.