Джейкоб Зума усунув Номвало з посади генсека партії МК — TimesLIVE

У ПАР президент партії МК Джейкоб Зума усунув Сібонело Номвало з посади генерального секретаря. Рішення ухвалили за кілька днів до місцевих виборів, запланованих на 4 листопада, повідомляє TimesLIVE.

Причини кадрового рішення

Партія заявила, що Номвало звільнили від виконання обов’язків через занепокоєння щодо процесу добору муніципальних радників, внутрішнього фракціонування, питань подвійної винагороди та затримок із матеріалами для виборчої кампанії.

Також у МК вказали на зміни в парламентській фракції та парламентській адміністрації, про які, за твердженням партії, не поінформували президента, національних посадовців і колектив президентства. Серед інших зауважень — створення комітетів високого рівня з призначень без відома відповідних керівних структур партії.

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У партії зазначили, що ці питання викликали занепокоєння щодо організаційної координації, внутрішньої комунікації, підзвітності та дотримання встановлених процедур.

Тимчасове керівництво

Виконувачкою обов’язків генерального секретаря призначили Ліндіве Мтшалі. Вона працюватиме спільно з національним головою партії Мксолісі Пхакаті, щоб забезпечити безперервність координації, адміністрування та організаційної роботи.

Національний речник Сіфісо Махлангу додатково виконуватиме функції, пов’язані з посадою заступника генерального секретаря, разом із Мтшалі. Він збереже посаду речника партії. У МК заявили, що тимчасова схема має підтримати організаційну безперервність, посилити координацію та підзвітність, а також забезпечити виконання рішень уповноважених керівних органів.

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