В Англії 44-річний сер Джеймс Андерсон приєднався до крикетного клубу «Суррей» перед сезоном 2027 року Rothesay County Championship. Про це повідомляє Sky Sports News.

Сезон 2027 року

За даними видання, перехід стосується сезону 2027 року в Rothesay County Championship. У заголовку матеріалу зазначено, що Андерсон продовжить кар’єру в County Championship у складі «Суррея» у віці 44 років. Раніше він виступав за «Ланкашир», а тепер гратиме за «Суррей».

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Кар’єра Андерсона

Sky Sports News називає Андерсона видатним англійським крикетистом. Він представляв Англію та грав за «Ланкашир». У підписі до фото видання характеризує спортсмена як боулера, який виступав за «Ланкашир» і Англію.

Новину Sky Sports News опублікував 12 листопада 2026 року о 09:08 за часом Великої Британії як термінове повідомлення. На момент публікації видання зазначало, що додаткові подробиці про приєднання Андерсона до «Суррея» з’являться пізніше.

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