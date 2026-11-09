Джемайма Голдсміт заявила про фізичне насильство з боку Расселла Бренда — The Guardian

Телепродюсерка Джемайма Голдсміт заявила, що її колишній партнер Расселл Бренд фізично напав на неї під час насильницького інциденту у 2014 році. За її словами, вона викликала поліцію, щоб Бренда вивели з її будинку, однак вирішила не висувати обвинувачень і не розповідати про подію публічно через побоювання щодо уваги преси до її тодішніх дітей-підлітків. Про це у дописі в X пише The Guardian.

Заява Голдсміт

Голдсміт заявила, що мала власний досвід «насильства, примусового контролю та жорстокого поводження» з боку Бренда. Вона також сказала, що від 2014 року не бачилася з ним і не спілкувалася. За словами Голдсміт, її досвід не можна порівняти зі стражданнями жінок, які свідчили у справі Бренда, однак цей період мав для неї тривалі наслідки.

Вона повідомила, що допомагала журналістам, які оприлюднили звинувачення проти Бренда в документальному проєкті Channel 4 Dispatches та в публікаціях The Times і The Sunday Times у 2023 році. Голдсміт також заявила, що була готова свідчити в суді про його жорстоке поводження, якби на видання, що опублікувало розповіді потерпілих, подали позов.

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Вирок Бренду та припис 2014 року

Минулого четверга Бренда визнали винним у зґвалтуванні прихильниці та сексуальному насильстві щодо трьох жінок в окремих епізодах між 2004 і 2009 роками. Його також виправдали за двома іншими обвинуваченнями у зґвалтуванні та одним обвинуваченням у спробі непристойного нападу. Після вироку Бренда засудили до понад 10 років ув’язнення.

Голдсміт також прокоментувала поновлену увагу медіа до судового припису щодо переслідування, який вона та Бренд отримали стосовно Сільвії Беркі у 2014 році. Беркі звернулася до поліції зі звинуваченнями проти Бренда після того, як її найняли зробити йому масаж у будинку Голдсміт у червні 2014 року. Голдсміт заявила, що була присутня весь час і тоді не бачила нічого неналежного. За даними The Guardian, судовий припис забороняв Беркі розповідати будь-кому про її звинувачення проти Бренда.

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