Дженіс Тьєн вийшла до фіналу Chennai Open — Interia Sport

Індонезійська тенісистка Дженіс Тьєн вийшла до фіналу турніру WTA 250 Chennai Open в індійському Ченнаї. У півфіналі перша сіяна змагань переграла американку Робін Монтгомері з рахунком 6:3, 6:4. Матч тривав 83 хвилини, повідомляє Interia Sport.

Перевага першої сіяної

У першому сеті Тьєн зробила брейк за рахунку 2:1, а згодом ще раз виграла гейм на подачі суперниці та повела 5:1. Монтгомері після цього взяла два гейми поспіль, однак індонезійська тенісистка довела партію до перемоги — 6:3.

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У другому сеті за рахунку 3:2 Монтгомері мала два брейкпойнти на подачі суперниці, але не реалізувала жодного з них. Невдовзі американка сама втратила подачу. Тьєн виграла наступний гейм на власному сервісі без втрати очок, а потім завершила партію з рахунком 6:4.

Можлива суперниця Магди Лінетт

На момент завершення матчу Тьєн і Монтгомері польська тенісистка Магда Лінетт ще мала зіграти свій півфінал проти Анастасії Захарової. Лінетт перед цим перемогла Алону Фалей, Моюку Учідзіму та Май Хонтаму. Тьєн є чинною чемпіонкою Chennai Open, а в одиночному розряді вона раніше не зустрічалася з Лінетт.

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