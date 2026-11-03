Джерела: США схвалили проєкт меморандуму катарських посередників — Anadolu Agency

За даними Anadolu Agency, Сполучені Штати схвалили проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який катарські посередники представили Ірану. Обізнані джерела повідомили, що посередницька група також поінформувала про документ Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, які теж його схвалили.

Поступки щодо ядерної програми

Катарське видання Al-Araby Al-Jadeed, на яке посилається агентство, повідомило про поступки Вашингтона й Тегерана щодо іранської ядерної програми та заморожених активів Ірану.

За словами джерел, Тегеран має оголосити про поступку в ядерній сфері, а Вашингтон — про часткове вивільнення заморожених іранських активів. Ці заяви, за їхніми даними, планують зробити одночасно.

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Оголошення проміжної домовленості

Сторони обговорюють порядок одночасного оголошення домовленості, її перші кроки та оголошення проміжної угоди, яка має відкрити шлях до відновлення переговорів.

Anadolu Agency також зазначає, що 18 червня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки в протоці.

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