Джерело заявило про спроби Китаю ізолювати кандидата в мери Тайбея — Taipei Times

У Тайвані Китай намагається ізолювати законодавця Демократичної прогресивної партії та кандидата в мери Тайбея Пума Шеня, тиснучи на людей і компанії, пов’язані з ним. Про це заявило джерело, обізнане зі справами національної безпеки, повідомляє Taipei Times.

Тиск на оточення кандидата

За словами джерела, Пекін не може легко використати китайський ринок для прямого тиску на Шеня, тому зосередився на тайванських артистах і компаніях, які відвідують заходи його кампанії або з’являються разом із ним. Джерело вважає, що погрозами комерційним інтересам таких людей і компаній Китай прагне відмовити інших від участі в кампанії та обмежити можливості кандидата залучати ресурси й підтримку.

Такий тиск, за оцінкою джерела, може змусити людей і компанії уникати навіть звичайних професійних контактів із політиками. Якщо потенційні прихильники не наважуються зустрічатися з кандидатом, приймати його запрошення або публічно співпрацювати з ним через власні бізнес-інтереси в Китаї, кампанія втрачає можливості пояснювати свою позицію та залучати нових прихильників.

Заява телеведучого

Телеведучий Кевін Цай зазнав критики з боку китайської влади та інтернет-користувачів після того, як 4 жовтня відвідав відкриття виборчого штабу Шеня. У неділю ввечері він оприлюднив у китайській соціальній мережі допис із вибаченнями та заявив, що ніколи не підтримував незалежність Тайваню.

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Менеджер Цая пояснив, що ведучий прийшов на захід, аби краще познайомитися із Шенем перед можливим інтерв’ю з ним. Водночас бізнес-партнери телеведучого в Китаї продовжили дистанціюватися від нього.

Шень заявив, що час появи допису Цая, на його думку, визначили зовнішні сили. Він назвав ситуацію ознакою китайського втручання у здатність тайванців самостійно ухвалювати рішення. Заява Цая з’явилася за день до запланованого відкриття виборчого штабу його опонента — мера Тайбея Чана Ваньаня, який балотується на переобрання від Гоміньдану.

Цай, який раніше казав, що відвідає цей захід, прийшов на відкриття штабу Чана. Чан заявив, що поважає допис і політичну позицію телеведучого та не приймає погроз людям через їхні політичні погляди.

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