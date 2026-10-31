Джибуті перенесло місцеві вибори на квітень 2027 року — The Rio Times

Уряд Джибуті переніс регіональні та муніципальні вибори з лютого на квітень 2027 року, щоб вони не збігалися з Рамаданом. Відповідне рішення Рада міністрів країни схвалила 27 жовтня 2026 року під головуванням президента Ісмаїла Омара Гелле, повідомляє The Rio Times.

Вибори після Рамадану

Проєкт указу щодо перенесення голосування на засіданні уряду представило Міністерство внутрішніх справ. Офіційне комюніке засідання опублікували 30 жовтня. Документ передбачає проведення виборів до рад, які управляють регіонами та містами країни, у квітні 2027 року. Точну дату голосування влада поки не назвала.

Уряд пояснив, що заплановані на лютий вибори припали б на Рамадан, який очікується приблизно з 8 лютого до 8 березня 2027 року. За позицією кабінету міністрів, перенесення дасть громадянам змогу спокійно дотримуватися посту в священний місяць, а посадовцям — краще організувати виборчий процес.

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Повноваження чинних рад продовжать

Строк повноважень чинних членів регіональних і муніципальних рад спливає 11 лютого 2027 року. Указ продовжує їхній мандат до проведення виборів у квітні, тож ради працюватимуть орієнтовно на два місяці довше від попередньо встановленого терміну.

Президент Ісмаїл Омар Гелле очолює Джибуті з 1999 року. Регіональні та муніципальні ради є найнижчим рівнем виборної влади у країні та мають значення для місцевих послуг, тоді як національна влада зосереджена у президента та уряду.

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