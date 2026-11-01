Джиґава збільшила бюджет реформи шкіл цангая до ₦3,5 млрд — Premium Times Nigeria

У штаті Джиґава на півночі Нігерії бюджет на реформування традиційної системи шкіл цангая збільшили з ₦1,82 млрд у 2025 році до ₦3,5 млрд у 2026-му. Кошти мають спрямувати на капітальні й поточні програми для дітей альмаджирі — учнів традиційних ісламських шкіл, повідомляє Premium Times.

Поєднання релігійної та загальної освіти

Реформу координує новостворена Рада з освіти цангая штату Джиґава. Закон про цей орган ухвалили у 2024 році, надавши йому правові повноваження, окремий нагляд і бюджетну автономію. Модель навчання поєднує вивчення Корану та арабських цінностей із базовими курсами англійської мови, математики й природничих наук у межах федеральної програми прискореної базової освіти.

До програми також включили професійні навички: роботи з гіпсом, столярство, сантехніку, електромонтаж, кравецтво та каліграфію. Виконавчий секретар ради Абубакар Хамісу заявив, що ці напрями мають допомогти учням здобути практичні навички для подальшої самостійності.

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Школи та умови проживання

У штаті збудували три регіональні великі школи цангая та розширили модельні центри в округах Дутсе, Рінґім і Кафін-Хауса. За словами Хамісу, три модельні заклади в цих округах мають центри професійної підготовки та підготовки вчителів, мечеті, кухні, доступ до чистої води й сонячної енергії.

Влада також проводить комплексне оновлення та розширення семи модельних шкіл цангая, створених за федеральним пілотним проєктом 2012 року. Очікується, що це дасть змогу прийняти понад 7 500 додаткових дітей. У 60 громадських школах цангая в 30 виборчих округах передбачено будівництво навісів для читання, нових класів і санітарної інфраструктури для понад 6 000 дітей.

Штат співпрацює з Національною радою з арабської та ісламської освіти, щоб провести шестимісячну підготовку викладачів і дати учням можливість складати стандартизовані іспити на визнані сертифікати про середню освіту. Перепис неформальної освіти у 27 округах Джиґави зафіксував 10 197 центрів із 1 116 289 учнями. За його даними, 66% учнів альмаджирі залежать від підтримки громади в забезпеченні щоденним харчуванням, а 61,1% спальних приміщень потребують капітального ремонту.

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