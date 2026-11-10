Джим Джордан стане лідером меншості республіканців у Палаті представників — TIME

У США республіканці Палати представників обрали конгресмена від Огайо Джима Джордана новим лідером меншості в нижній палаті Конгресу. На закритому голосуванні він здобув 106 голосів, тоді як його суперник, нинішній лідер більшості Стів Скаліс із Луїзіани, — 73, повідомляє TIME.

Зміна керівництва республіканців

Джордан очолить республіканську фракцію в Палаті представників наступного скликання після того, як демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів. Він висунув свою кандидатуру після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що не претендуватиме на керівну посаду в новому Конгресі.

Джордан є прихильником президента Дональда Трампа та жорсткого консервативного курсу. Він працює в Конгресі майже два десятиліття і нині очолює Юридичний комітет Палати представників. У листі до колег після виборів Джордан заявив, що республіканцям слід перейти до наступальної політики, аби повернути більшість, і розкритикував очікуваний курс демократів.

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Суперництво зі Скалісом

Стів Скаліс також оголосив про участь у боротьбі за посаду в день, коли це зробив Джордан. Він закликав республіканців зберегти єдність та заявив, що фракція має протидіяти порядку денному демократів, зокрема їхнім можливим розслідуванням щодо адміністрації Трампа.

Для обрання лідера меншості кандидатові достатньо простої більшості голосів членів власної партійної конференції. Це відрізняється від процедури обрання спікера Палати представників, якому потрібна підтримка більшості депутатів, що голосують у повному складі палати.

У 2023 році Джордан і Скаліс уже змагалися за посаду спікера після усунення Кевіна Маккарті. Тоді Скаліс спершу здобув номінацію республіканської конференції, але знявся з перегонів через недостатню підтримку для голосування Палати представників. Джордан також не зміг набрати необхідної кількості голосів, після чого республіканці підтримали Майка Джонсона.

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