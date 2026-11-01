Джохо заявив про намір ODM зміцнити позиції у Квале — Nation Kenya

У Кенії перед загальними виборами 2027 року формується політичне суперництво за посаду губернатора округу Квале. Міністр гірничої справи та блакитної економіки Хасан Джохо, який представляє партію ODM, заявив про намір політичної сили зміцнити свої позиції в регіоні. Міністр у справах молоді, креативної економіки та спорту Салім Мвур’я підтримує збереження округу за правлячою партією UDA.

Як повідомляє Nation Kenya, Джохо на мітингу в Квале заявив, що ODM потрібно посилювати та не дозволяти іншим партіям займати її традиційні політичні позиції на узбережжі країни.

Кандидати від ODM обіцяють єдність

Чинна губернаторка Квале Фатума Мохамед Ачані, яка обіймає посаду перший термін, може зіткнутися з конкуренцією з боку ODM. Потенційні претенденти від партії — професор Хамаді Бога та бізнесмен Лунгазі Манґале — домовилися співпрацювати й підтримати одного кандидата.

На виборах 2022 року Бога посів друге місце, здобувши 53 972 голоси, тоді як Ачані перемогла з результатом 59 674 голоси. Манґале, який тоді балотувався від Pamoja African Alliance, посів третє місце та згодом приєднався до ODM після припинення діяльності цієї партії.

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Представниця Квале в парламенті Фатума Масіто закликала Бога і Манґале зберегти союз до визначення кандидата від ODM. Вона також заявила, що партія має намір висувати претендентів на всі виборні посади, окрім президентської, де підтримуватиме президента Вільяма Руто.

Довибори в Мсамбвені

Мвур’я порівняв майбутню боротьбу за губернаторське крісло з довиборами 2020 року в окрузі Мсамбвені. Тоді Джохо, який був губернатором Момбаси, підтримав кандидата ODM Омара Бога, молодшого брата Хамаді Бога. Мвур’я, колишній член ODM і тодішній губернатор Квале, підтримував незалежного кандидата Фейсала Бадера.

Бадер переміг на тих довиборах із 15 251 голосом проти 10 444 у Бога. Ачані зі свого боку заявила, що розраховує на переобрання, посилаючись на реалізовані в окрузі проєкти розвитку.

Під час жовтневого візиту до узбережжя президент Руто не долучався до протистояння UDA та ODM у Квале. Натомість він закликав місцевих політиків відкласти розбіжності та зміцнювати широку політичну домовленість.

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