Джон Пауерс III стане директором інституту алергії та інфекційних захворювань — STAT News

Джон Пауерс III стане постійним директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID). До цього він із червня виконував обов’язки керівника установи, повідомляє STAT News.

Досвід у NIAID

Пауерс є лікарем-науковцем і працює в NIAID із 1999 року. За цей час він обіймав кілька посад, пов’язаних із клінічними дослідженнями.

Інститут не мав постійного директора з березня 2025 року, коли адміністрація Трампа усунула з посади Жанну Марраццо. Після цього виконувачем обов’язків директора призначили Джеффрі Таубенбергера, однак він несподівано залишив посаду.

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Кадрові зміни

Після усунення Марраццо кількох інших керівників NIAID перевели до інших інститутів або попросили звільнитися.

За даними видання, інститут опинився в центрі підвищеної уваги під час другої адміністрації Трампа, зокрема через невдоволення президента колишнім директором Ентоні Фаучі. Також лунали непідтверджені звинувачення, нібито профінансовані інститутом дослідження в Китаї могли відіграти роль у створенні вірусу SARS-CoV-2.

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