Пілот Mercedes Джордж Расселл показав найкращий час у другій вільній практиці Гран-прі Лас-Вегаса. Він випередив представника Alpine П’єра Гаслі на 0,071 секунди, а гонщик Ferrari Шарль Леклер став третім, програвши лідеру близько трьох десятих секунди, повідомляє Sky Sports.

Дощ обмежив першу практику

У першій практиці пілоти не проїхали жодного кола з зафіксованим часом через сильний дощ, який тривав упродовж усієї сесії. Перед другою практикою опади послабшали, тож команди змогли провести більше заїздів. Водночас траса залишалася вологою та поступово висихала, тому гонщики не використовували шини для сухого покриття.

У вологіших умовах найкращі результати по черзі показували Леклер і Ландо Норріс із McLaren, який переміг на попередньому етапі в Бразилії. У підсумку Норріс став сьомим, поступившись також Ізаку Аджару з Red Bull, напарнику Оскару Піастрі та Льюїсу Гемілтону з Ferrari.

Штрафи та проблеми Ферстаппена

Новий чемпіон світу Формули-1 Кімі Антонеллі завершив другу практику восьмим, але отримає штраф у п’ять позицій на стартовій решітці. Причиною стало повторне цього сезону перевищення ліміту на використання двигунів внутрішнього згоряння.

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Піастрі, Карлос Сайнс із Williams і Ленс Стролл з Aston Martin мають штрафи у десять позицій за перевищення лімітів щодо різних компонентів силової установки. Олівер Берман із Haas стартуватиме з кінця стартової решітки.

Макс Ферстаппен більшу частину дня провів у боксах і загалом проїхав лише 10 кіл, завершивши другу сесію 13-м. Під час заїздів він скаржився на відсутність потужності двигуна. Єдиний червоний прапор за день спричинив пластиковий пакет, який винесло на трасу в останньому швидкісному повороті.

Mercedes і McLaren привезли оновлення до Лас-Вегаса, однак через дощ оцінити їхню ефективність було практично неможливо. За прогнозом, кваліфікація та гонка мають відбутися за сухої погоди.

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