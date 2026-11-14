Джозеф зрівняв рекорд Англії п’ятьма спробами у грі з Японією — BBC Sport

Збірна Англії з регбі розгромила Японію з рахунком 78:15 у матчі Nations Championship. Вілл Джозеф, який повернувся до тестових матчів після чотирирічної перерви, заніс п’ять спроб і зрівняв рекорд англійської збірної за кількістю спроб в одній грі.

П’ять спроб Джозефа

Як повідомляє BBC Sport, Джозеф дебютував за Англію чотири роки тому, вийшовши на заміну в матчі проти Австралії. Вдала гра за «Глостер» на старті сезону повернула його до національної команди.

До Джозефа п’ять спроб за Англію в одному матчі заносили Дуглас Ламберт, Рорі Андервуд, Джош Льюсі та Генрі Аранделл. У перші 20 хвилин англійці повели з рахунком 32:3, а перший тайм завершили за переваги 49:10.

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Автори спроб

Окрім Джозефа, спроби за Англію занесли Фредді Стюард, Елліс Гендж, Адам Мерлі, Бен Ерл, Джордж Мартін, Бен Каррі, Маркус Сміт і Грег Фісілау. Джордж Форд виконав чотири реалізації та забив штрафний, ще одну реалізацію виконав Генрі Слейд.

За Японію спроби занесли Уорнер Дірнс і Сеун Хелу. Наступної суботи Англія зіграє з Новою Зеландією, яка перед цим поступилася Уельсу.

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