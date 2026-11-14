Дзюдоїст Рінер оголосив про намір балотуватися в президенти Франції — The Independent

Французький дзюдоїст Тедді Рінер оголосив про намір балотуватися на президентських виборах у Франції. Для участі в першому турі голосування, запланованому на квітень, 37-річному спортсмену необхідно заручитися підтримкою щонайменше 500 обраних посадовців, повідомляє The Independent.

Перший крок кампанії

Рінер розпочав кампанію з візиту до лікарні в північному передмісті Парижа. Після зустрічі з персоналом він заявив, що ще працює над передвиборчою програмою, і не відповів на запитання журналістів.

Спортсмен позиціонує себе як політика поза традиційним поділом на лівих і правих. У відео, яким він оголосив про висунення кандидатури, а також в інтерв’ю Le Parisien Рінер говорив про страх, гнів, суспільний розкол і невпевненість людей у майбутньому. Водночас конкретних пропозицій щодо розв’язання цих проблем він наразі не представив.

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Бар’єр для кандидатів

Вимога про підтримку кандидатури 500 обраними посадовцями діє у Франції з виборів 1981 року. Вона покликана обмежити кількість кандидатів і відсіяти несерйозні висунення. Професор політичних наук Університету Анже Франсуа Урман зазначив, що людям поза політичним істеблішментом складно подолати такі бар’єри.

Рінер має п’ять олімпійських золотих медалей і понад 3,3 млн підписників у соціальних мережах. Директор досліджень Ipsos Матьє Галлард вважає, що спортсмен уособлює оновлення, але його слабким місцем може бути відсутність політичного досвіду. У матеріалі також зазначається, що Рінер народився на французькому карибському острові Гваделупа та виріс у Парижі.

Реакція суперників

Кандидатка від ультраправих Марін Ле Пен, яку видання на цей момент вважає фавориткою в боротьбі за зміну президента Емманюеля Макрона, заявила, що не може оцінювати кампанію Рінера, доки не дізнається про зміст його програми.

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