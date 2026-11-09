Дзюдоїст Тедді Рінер балотуватиметься в президенти Франції — Politico Europe

У Франції п’ятиразовий олімпійський чемпіон із дзюдо Тедді Рінер заявив, що балотуватиметься на посаду президента. Французькій газеті Le Parisien він повідомив, що долучиться до виборчих перегонів за право змінити чинного главу держави Еммануеля Макрона, повідомляє Politico.

Позиція спортсмена

Рінер пояснив рішення прагненням продемонструвати, що ситуацію у Франції можна змінити на краще. Він зазначив, що не вважає себе кандидатом ані лівого, ані правого політичного спектра.

За словами спортсмена, його участь у виборах пов’язана з бажанням протистояти відчуттю тривоги та приреченості, яке, на його думку, посилюється серед людей різного віку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

«Франція — велика країна. Вона дозволила мені стати тим, ким я є сьогодні, і дала можливість мріяти по-великому. Сьогодні саме цього бракує. Зникли амбіції, зникла надія», — сказав Рінер Le Parisien.

Досвід і впізнаваність

Політичного досвіду Рінер не має, однак є одним із найпопулярніших спортсменів Франції. Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року він запалив олімпійську чашу. Про можливість висування на президентських виборах Рінер натякав ще минулого року.

Читай нас у