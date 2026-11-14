Дзюдоїст Тедді Рінер відкинув підтримку Макрона — France 24

У Франції п’ятиразовий олімпійський чемпіон із дзюдо Тедді Рінер, який висунувся на президентські вибори 2027 року, публічно відмежувався від президента Емманюеля Макрона. Спортсмен назвав президентську підтримку «отруєною чашею», повідомляє France 24.

Відповідь на слова Макрона

У понеділок Макрон заявив, що участь Рінера у президентських перегонах може «лише принести користь країні». Коментуючи ці слова під час відвідин ярмарку французьких товарів, 37-річний дзюдоїст наголосив: «Я не посланець президента».

Рінер оголосив про намір балотуватися у понеділок. Тоді він заявив, що побоюється глибокого розколу Франції. Спортсмен позиціонує себе як альтернативу для виборців, які не хочуть обирати між двома політичними крайнощами — ультраправими та радикальними лівими.

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Позиціонування кандидата

Спортсмен із французької заморської території Гваделупи заявляв, що не належить ані до лівих, ані до правих. Водночас дехто звинувачував його в прагненні повторити політичний шлях Макрона.

За даними опитувань, у першому турі президентських виборів може перемогти кандидатка від ультраправих Марін Ле Пен, а до другого туру з нею може вийти кандидат від радикальних лівих Жан-Люк Меланшон. Колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп, як зазначає France 24, останніми місяцями опустився з другого на третє місце в опитуваннях.

В інтерв’ю Le Parisien Рінер висловлювався на підтримку пенсійної реформи та зменшення соціальних внесків. Водночас він говорив про нерівність можливостей для молоді через походження, прізвище або колір шкіри.

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