У Кенії Комісія з етики та боротьби з корупцією (EACC) розслідує службовця Міністерства довкілля, який, за версією комісії, міг використати 10 компаній для отримання вигоди від тендерів на загальну суму 385 993 652 кенійські шилінги. Посадовець працює в міністерстві з 2009 року та служить у Державному департаменті довкілля, зміни клімату й лісового господарства.

Як повідомляє Nation Kenya, EACC вважає, що службовець не розкрив своїх інтересів у компаніях, які вигравали тендери в тому самому міністерстві. Імовірні оборудки стосуються 11 фінансових років — від 2014/2015 до 2024/2025.

Рекомендовані обвинувачення

EACC рекомендувала висунути службовцю обвинувачення за 10 епізодами набуття доходів, одержаних злочинним шляхом, 10 епізодами відмивання коштів, конфліктом інтересів і використанням доходів, одержаних злочинним шляхом. Рекомендації також стосуються 10 компаній, їхніх директорів, власників та осіб, які мають право підпису на банківських рахунках.

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За даними комісії, компанії отримали від міністерства 385 993 652,65 кенійського шилінга. EACC назвала ці кошти ймовірними доходами від злочину та заявила, що директори, власники й особи з правом підпису на банківських рахунках могли приховувати їхнє походження через відмивання грошей.

Матеріали повернули на доопрацювання

30 червня 2026 року EACC передала матеріали розслідування директору публічних обвинувачень Кенії Ренсону Інґонзі. Він повернув справу комісії для усунення недоліків перед можливим переданням матеріалів до суду.

Серед компаній, які перевіряють у межах справи, названі Concept Three Company Ltd, ELMS Africa, Syndou Company Ltd, Tads Enterprises Ltd, Ping Transline Solutions Ltd, Denk Enterprises Ltd, Jenntech Systems Company Limited, Alibaba Tours and Travel Limited, Big Sky Tyres і Mijek Digital Systems Limited. EACC також з'ясовує, чи міг службовець впливати на результати тендерів на користь компаній, які комісія вважає пов'язаними з ним.

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